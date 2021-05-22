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中共建黨百年郵票7‧1發行

2021-05-22 列印
中共建黨百年郵票7‧1發行
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　　香港郵政表示，為紀念中國共產黨成立一百周年，將在七月一日發行推出一套四枚郵票及一張郵票小型張，面值由二元至十元。主題郵票設計元素包括共產黨成立一百周年的慶祝活動標識、萬里長城和北京天安門城樓、廣深港高鐵、港珠澳大橋等。

　　香港郵政指，設計引用中國共產黨成立一百周年慶祝活動的唯一官方指定標識，包括圖案及主題名稱引用於郵票設計內。此外，香港郵政今年亦會相繼推出其他主題的郵票，包括東京奧運、港產漫畫「百分百感覺」等。



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