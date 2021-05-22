﻿偷拍富商妻勒索億元﻿ ﻿保安等三人認罪候判﻿

富商妻子在家中更衣時，遭保安員從閉路電視監控系統拍下裸照，保安聯同兩同黨向富商勒索一億元，以換取裸照，三人昨日在區域法院承認一項勒索罪。案件押後至下月二十九日判刑。被告鄺雄光（五十八歲，運輸工人）、徐文傑（四十六歲，保鏢）及黃軒中（五十一歲，保安），同被控在二○年一月十一日至四月一日，串謀為使自己或另一人獲益，或意圖使另一人遭受損失，而以恫嚇方式不當地要求富商X交出一筆款項。案情指，鄺於去年一月多次致電X不果，直接將X妻子Y在家中裸露背部的照片透過whatapp傳送給Y，並指他有相關完整錄影片段，Y如若想買回照片應主動聯絡他，Y對此沒有回應。翌日，鄺再次致電Y提及事件，Y掛斷電話後報警。數日後，鄺再次傳訊息問Y會否買回照片，Y說她十分忙，要求他聯絡其助理陳先生。其後，偵緝高級督察葉金彭（音譯）喬裝成Y的助理陳先生與鄺聯絡，葉要求鄺提出買回相關的影片的條件，鄺自言只是中間人，沒有定價的權利。及至一月十五日，鄺透過WhatsApp聯絡X稱「處理唔好，令你的名譽受損，家中老少擔心」，最後稱「一念天堂，一念地獄，想好WhatsApp我」。同日晚上，葉聯絡鄺，鄺隨即開價一億港元，並再傳送一段Y在脫掉連衣裙的二十四秒片段，其中Y的胸部暴露在鏡頭前兩秒。雙方原先同意於二月十日確認交易細節，惟葉自此再無法聯絡上鄺。及至三月中，兩人重新聯絡，最終同意先支付其五千萬元現金，半年後再以兩張期票分別支付二千萬及三千萬元。兩人相約於四月一日早上在中環天星碼頭停車場頂層進行交易，鄺當日出現收款時被拘捕，徐及黃同日亦相繼被捕。