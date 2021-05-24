﻿命喪絕嶺多高手 包括超馬冠軍 冰雹凍雨突襲 甘肅越野賽21死

甘肅省白銀市山地馬拉松越野賽發生慘劇，震驚跑界。一百七十二名參賽者在山上比賽中途遇上冰雹、凍雨、強風等極端天氣，二十一人低溫致死，八人輕傷，屬馬拉松史上最嚴重的死傷事故，死者包括內地頂尖越野跑手梁晶。官媒批評，主辦方的應急預案或不充份，質疑事故屬天災抑或人禍。甘肅白銀市景泰縣黃河石林景區上周六早上舉行第四屆一百公里山地馬拉松越野賽，共有一百七十二名跑手參加。越野賽道位處海拔二千米，大部份屬無人地帶，選手須限時二十小時內完賽。參加前，各人向主辦單位提供一年內同等級賽事的完賽證書，報名費一千元人民幣，前三名分別獲得九千至一點五萬元，所有完成賽事者亦會獲發一千六百元，等如有六百元入袋，故有一定吸引力。比賽開始後至中午時分，在二十公里至三十一公里的高海拔賽段天氣聚變，氣溫急降，刮起大風，落冰雹和凍雨，多名選手頓時失溫，須互相圍着取暖，有人失去知覺。有選手憶述慘劇發生過程，指比賽初段，風力有增無減，開始下雨，雨點打到臉上，「像密集的子彈打過來一樣」，視線嚴重受阻。其後，陸續有選手退賽，他初期還想繼續，隨著「十根手指都沒感覺了」，「同時覺得舌頭冰涼」，他才果斷退賽下山，最後與五十位參賽者躲在一間小木屋內，最終獲救。無帶禦寒衣物 失知覺吐白沫亦有參賽者指，許多人沒帶衝鋒衣等禦寒衣物，導致失溫。同時，因地貌等原因，山頂地段沒補給點，亦無處躲避惡劣天氣，有不少人僵硬地躺在路邊，口吐白沫。當局即時中止賽事，派員搜救，其中一百五十人確認安全，至少二十一人死亡，八人輕傷。據悉，死者多是馬拉松高手，因為他們比其他選手早上山，其中包括梁晶，他一四年在濟南十二小時的超級馬拉松比賽中，以一百四十九點五公里打破全國紀錄，一五年來香港參加超馬比賽奪冠。他一八年亦來港參與「香港100」越野賽，疑涉「搶水」違規，即使首名衝線，仍被取消資格。官媒質疑應急預案不充份前金融界高層、長跑KOL的張樹槐向本報表示，消息傳來時，他與跑界朋友同感震驚，因過去馬拉松從未發生如此嚴重事故。他指，有關賽事在山上舉行，賽程長，屬高難度比賽，非一般馬拉松選手能夠參加，參與者賽前須受過特殊訓練。白銀市長張旭晨在記者會上鞠躬道歉，形容深感內疚和自責，強調省政府已成立調查組調查事發原因。央視發表評論指，指事件遠遠超出社會公眾對馬拉松賽事的普遍認知，質疑舉辦方的應急預案是否充份。新華社亦指，事件實屬罕見，令人震驚，質疑是天災還是人禍。