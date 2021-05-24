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﻿學者：馬拉松史上最多傷亡

2021-05-24 列印
　　香港浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德向本報表示，甘肅越野賽事故，應是馬拉松史上傷亡最嚴重的一次。他認為，主辦方及選手雙方都有責任，譬如主辦方的支援措施並不足夠，而參賽者亦沒自行準備充足的禦寒裝備。若然雙方準備充足，即使出現極端惡劣天氣，估計不會造成如此慘重的傷亡。

　　前香港天文學會會長、國際天文聯會香港聯絡員梁淦章表示，由於比賽地段位於高海拔山區，當局較難預測天氣情況。同時，山區天氣變化大，如天氣突然烏雲密佈，外來人或較難應對。至於事故中局部地區氣溫驟降，並出現冰雹，他認為事件屬「相當罕見」。

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