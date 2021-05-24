﻿菲傭染變種病毒﻿﻿ 維港灣第六座圍封強檢﻿

社區疑有變種新冠病毒流入，本港昨天新增一宗無源頭本地個案，患者是一名印傭，這意味連續近一星期本地零確診的紀錄又「斷纜」。接種中心護士初步確診此外，昨天新增約五宗初步確診病例，包括一宗涉及變種病毒，患者是一名居於維港灣第六座的菲傭，政府昨晚八時將該大廈圍封強檢；另有一名在官涌體育館為市民打針的護士亦初步確診。當局昨晚八時宣佈圍封大角咀維港灣第六座，區內人士須接受強檢。衞生防護中心昨晚公佈，初步確診的四十六歲菲傭，今年二月初曾隨前僱主到巴基斯坦，於四月返港及完成檢疫，其後在前僱主位於大王下村三十一號的住所暫住，再遷往準僱主於大角咀維港灣第六座的住所。她上周六到梁顯利油麻地社區中心接受強檢後確診，初步顯示帶有N501Y變異病毒株。至於另一名初步確診的護士，因應疫苗中心要求，每兩周檢測一次，昨日被驗出染病。營運該接種中心醫務總監郭寶賢昨天向傳媒證實此事，指涉事護士因初步確診，已送院治理，她上周六最後一日上班，主要負責前線工作，為市民接種疫苗，工作期間有戴面罩和口罩，相信接種疫苗的市民不會被列為緊密接觸者。印傭染疫源頭不明此外，昨日新增的唯一一宗本地個案，來自一名三十九歲印傭，她在二月二十日抵港，最近曾與另外四名外傭住在油麻地寶寧大廈B座的臨時居所，上月搬到僱主在何文田伯爵園B座的住所，本月初曾到入境處辦理手續；其家居及密切接觸者暫時無確診。她於上周五到梁顯利油麻地社區中心接受強檢後確診，無驗出變種病毒。至於輸入病例，涉一名二十歲男患者，他上周二從美國抵港，在檢疫第三日接受檢測後確診，也不涉變種病毒。