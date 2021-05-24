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粵回港易一度暫停 聶德權認訊息混亂

2021-05-24 列印
　　廣州市荔灣日前出現本土確診病例，港府前日一度暫停經廣東省的回港易安排，約半天後推翻決定。公務員事務局局長聶德權昨日承認訊息混亂，指內地都未有把廣東省列入中風險地區，考慮安排時會視乎風險及是否合乎比例。目前政府只將荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣列為中風險地區，廣東省回港易安排暫時維持不變。

　　有昨早從珠海回港市民指，若因廣州有一宗個案，導致「回港易」安排受影響，做法不合理。工聯會立法會議員麥美娟稱，前日收到身處潮州、佛山及深圳的港人求助，質疑政府叫停計劃的準則，促請當局多了解實際情況及市民需求。



深圳鹽田區增兩無病徵個案

　　此外，深圳鹽田區昨天增兩宗無病徵個案，一宗屬本土感染，另一宗輸入病例來自香港，患者與日前的確診者有關連，均在鹽田港西作業區工作，曾登上同一艘國際貨輪。另外，安徽省六安市新增一宗本土病例，一名在影樓工作二十九歲女子染疫，正隔離接受治療。

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