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台增287本土病例 雙北市全面禁堂食

2021-05-24 列印
　　台灣疫情持續擴大，新增二百八十七宗本土病例，連續九日破百，同時再多一百七十宗延遲通報的陽性個案，合共新增四百五十七宗本土病例，另外有三宗輸入病例，再多六人死亡，其中五人有慢性病患。新增確診仍以新北市和台北市佔最多，分別有一百四十二宗和七十七宗。

　　台北市長柯文哲宣佈，今日起所有飲食和飲品店全面禁止堂食，只能送外賣。同時，嘉義縣首度有感染，患者通常在台中從事網拍工作，周末回嘉義老家。



　　印度新增二十四萬宗確診，較前一日少逾一萬宗，連續第三日新增個案減少，但再有三千七百四十一人死亡。

印度日增24萬新症

　　當地加強檢測能力，過去四日每日平均檢測逾二百萬個樣本，陽性比率為百分之十二點四。衞生部門指，疫情已出現下降趨勢，按照模型推算，下月底的每日新增確診或降至兩萬宗。



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