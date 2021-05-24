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今起須自費檢測 建築工人批做法「離地」

2021-05-24 列印
　　政府早前公佈，由今日起建造業及本地遊旅行從業員，如無新冠疫苗接種記錄或醫生證明不適宜打針，均需自費檢測。有建築工人批評做法「離地」，如要獲醫生證明，亦要花費一筆，也有工人指檢測費用不便宜，恐加重其生活負擔。香港建造業總工會理事長黃平指，政府的原意是希望更多工作人員接種疫苗，但亦期望當局繼續提供免費檢測，照顧工友所需。香港旅遊業僱員總會理事長梁芳遠指本地團工資僅五百元，若要從業員自費二百四十元檢測，已佔半日薪金，批評做法加重從業員的財政壓力。



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