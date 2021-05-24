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消防救出受驚藏匿貓咪

2021-05-24 列印
消防救出受驚藏匿貓咪
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　　黃大仙發生幼貓被駛過車輛驚嚇，掙脫主人竄入牆隙驚動消防拯救事件。昨晨零時許，兩名女子抱同一隻朋友送贈、約三個月大的雄性短毛貓，在樂富廣場對開散步，其間有車輛駛經，懷疑幼貓受到驚嚇，掙脫主人懷抱亂竄，跑入一幅裝飾外牆躲藏時，被困在外牆與木板之間約八厘米隙縫中。

　　兩女貓主見狀焦急如焚，多次嘗試引誘小貓爬出不果報警求助。消防員到場爬上鋼梯察看被困幼貓情況，兩女貓主在旁守候，不時探頭張望小貓位置及用電筒照射小貓。約三個小時後，消防員拆掉樓梯旁部份圍板，成功救出幼貓，牠沒有受傷，事後重投主人懷抱。



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