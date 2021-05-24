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城大籲師生接種疫苗

2021-05-24 列印
城大籲師生接種疫苗
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　　多所大學近日陸續要求師生接種疫苗。城市大學昨日向全體師生發電郵，鼓勵師生和教職員按個人情況接種新冠疫苗。城大在電郵中提到，大學是凝聚知識分子的地方，不適宜施行「家長式管治」，相信大學社群會作出適當判斷，並時刻注重個人衞生，保持社交距離。另外，城大亦指，期望政府制定有效的接種疫苗政策，讓大學配合並採取一切所需行動。

　　中大、港大、科大、理大及嶺大早前均表示，要求師生接種疫苗或自費定期進行檢測，才可以進出校舍。理工大學學生會不滿校方要求，並發起網上聯署要求校方撤回措施，學生會認為，校方此舉與侵犯個人身體自主權無異。



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