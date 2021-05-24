英美的新冠疫苗接種計劃，產生正面作用，受感染人數大幅回落，而死亡人數亦驟降，在在證明，打針是戰勝疫情的重要手段。但香港的疫苗接種率並不理想，計劃踏入第四個月，十六歲以上人口僅有二成打了針。近日本地疫情放緩，但接種率低，始終未能築起抗疫圍牆，難以擔保疫情不會捲土重來，疫情隨時反反覆覆，港人的生活不知何時回復正常。商界近日發起獎賞行動，鼓勵員工打針，也吸引消費者接種疫苗，都有正面谷針的作用，事急馬行田，應盡力推出。 以賞獎方式吸引人們打針，外國早已有之，方式五花八門。美國有州份最直截了當，舉行現金大抽獎，給打針人士參與；亦有公司發一筆過現金，鼓勵員工早日接種疫苗。香港商界開始有...

2021-05-24