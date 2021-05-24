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兩童疑遭補習教師虐打 警緝兩男女

2021-05-24 列印
　　警方接獲深水埗兩名家長報警，指其子女分別在補習期間，遭一男一女補習導師以間尺施襲體罰受傷，報警後兩童獲送院治理。兩宗案件警方仍調查中，暫無人被捕。

  前晚七時許，警方接獲一名深水埗福榮街一名三十四歲姓吳女子報案，指其四歲女兒臀部受傷，疑遭一名年約五十歲男補習老師以間尺施襲所致。警員調查後案件列作虐兒處理，並將女童送院治療。



  另外，前晚九時許，深水埗榮昌邨一名女子報警，指其十一歲兒子早前在旺角區疑被一名女補習老師用間尺及手襲擊，腳部受傷。

  男童事後獲送院治療，警方仍追緝涉案女子歸案。

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