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勞顧會僱員代表憂私企隨公僕減薪

2021-05-24 列印
　　公務員薪酬趨勢調查結果顯示，高、中及低級公務員薪酬淨指標全部為負數，意味公務員有機會減薪。

  勞方憂慮憂私人市場跟隨減薪，但勞顧會僱主代表郭振華則相信無僱主能落到手，要中低層減人工，他預料未來有機會繼續凍薪。



　　郭振華昨日在港台節目《城市論壇》指出，仍然鼓勵企業向做得好的員工加薪。勞顧會僱員代表譚金蓮則形容，僱員薪金已減無可減，工友現在要靠停薪留職或減底薪保住工作崗位。

　　另外，政府建議用八年時間，逐步增加俗稱勞工假的法定假期至十七天，職工盟統籌幹事王宇來批評時間太耐是「匪夷所思」；郭振華則指僱主不太着緊增加假期帶來的成本問題，只是若即時增加假期，市場或未能適應。

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