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留台港生駕電單車撞斃八旬翁

2021-05-24 列印
留台港生駕電單車撞斃八旬翁
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　　台灣新北市汐止區一名香港留學生，昨日凌晨駕駛電單車時，撞倒一名八十八歲老翁，傷者結果當場不治。

　　事發昨晨一時許，一名二十二歲姓黃香港留學生，駕駛電單車至新台五路二段二四○號時（見圖），與一名疑似於內側快線踩單車的姓黃老翁相撞。二人均倒地，該名香港留學生手腳多處擦傷，左膝及腳踝處骨折。警方接報後到場，發現倒地的老翁失去呼吸及心跳，將他送院搶救。由於老翁體內嚴重內出血，最終不治。



　　警方指該香港留學生的酒測值為零，車禍原因有待調查；正翻查附近閉路電視。台灣傳媒報道，警方初步調查顯示，老翁疑似在內側快線踩單車，電單車司機並未注意到老翁，從後撞上，電單車在地面滑行留下約三十米的刮痕，車頭碎裂。

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