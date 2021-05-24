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七車慘遭連環刑毀

2021-05-24 列印
七車慘遭連環刑毀
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　　一個停車場發生連環扑車刑毀案，昨早十時，六十九歲姓戴保母車女司機，返回屯門井頭中村新秀街何福堂書院大閘外空地，取回停泊該處的小巴車時，發現小巴的倒後鏡失去，疑被人拆走報案。

車身發現血跡



　　警方接報到場調查，證實除小巴外，另有七輛汽車包括私家車、七人車及一輛貨車均遭惡意破壞，分別扑爆車頭擋風玻璃、車窗、踢凹車身及淋潑不明液體。

　　警方調查期間發現其中一輛七人車車身遺有少量血跡，不排除兇徒毀車期間意外受傷，已知會醫院留意可疑受傷人。由於眾車主均表示與人無結怨，警方正翻看附近「天眼」片段，追查狂徒下落及其犯案動機。

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