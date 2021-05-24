青年到海外或大灣區提升流動性

早前獅子會委託香港中文大學亞太研究所進行「香港青年對未來的看法」問卷調查2021了解到青年分別對移民及到大灣區發展的取態。「未來」全港青少年持續發展圓桌高峰論壇2021嘉賓講者之一的國際扶輪3450地區地區扶青代表葉梓聰表示20-24歲青年的失業率有增加趨勢，達15.5%，加上受政治形勢、疫情和經濟發展等因素影響，加速了青年移民的意欲。調查發現有超過五成受訪青年表示願意離開到中國以外的地方生活，葉認為美國、英國和台灣都是青年較熱門的心水移民地方，但基於對外地不了解，他們亦有一定憂慮。葉認為青年對於自己的溝通、創新、理財和人生規劃等能力的信心，以及在外地工作的發展優勢，將影響其移民決定。因此增強有關技能，有助他們在不同地方發展，好像學術或文化交流團便是其中一個方法助青年了解當地的文化和事業發展，提升其流動性。同樣是論壇嘉賓講者之一的保良局助理社會服務總幹事莫漢輝表示，香港每年有約5萬個DSE考生，符合入讀大學要求的約19,000人，但大學首年學位只有18,000個。因此，除了移民海外，大灣區亦是其中一個升學或就業出路的選擇。保良局轄下的兒童及青年服務在大灣區有為青年提供創業發展支援，鼓勵青年到大灣區就業或創業，增加對內地的認識和文化。有見青年對大灣區的九個城市和產業結構缺乏了解和認識，保良局和合夥機構及公司會為創業的青年提供專人支援，幫助有興趣在大灣區長遠發展的青年了解當地一些實用的工作資訊，減少他們碰壁的機會。由國際獅子總會中國港澳三０三區召集的「未來」全港青少年持續發展圓桌高峰論壇2021於5月15日順利舉行，獅子會將把問卷調查結果及論壇見解整合成報告提交予政府，冀為施政報告提供建議，助制訂更有效之青年政策。