旅發局再挺旅業 資助辦190行程 消費$800賞本地遊

全球多國的新冠肺炎疫情反彈，國際旅遊業難以復甦，港人無法出門，本地遊受熱切追捧。旅遊發展局早前第一波「賞你遊香港」活動，反應熱烈，昨天宣佈加推第二波，市民即日起在實體商店消費滿八百元，即可向多間旅行社報名免費參加一次本地遊，最快下月初出團，共有二萬個名額，有約一百九十個行程可供選擇，包括去沙頭角農莊、上天際100、享用生蠔宴或四星級酒店自助餐等。旅發局向每個名額資助五百元，旅遊業人士料公眾反應熱烈，有助帶動本地遊發展。旅發局去年十月曾推出首次「賞你遊」，提供五十個行程及一萬個名額，隨即被換購一空。局方昨日再推第二輪「賞你遊」，名額大增一倍至兩萬個，市民即日起於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費，儲起最兩多張滿八百元的收據，即可換取本地遊名額一個，先到先得，活動截至七月三十一日。參加者下月一日起可直接向旅行社報名，須先支付一百元訂金，旅行社稍後會退還。今次活動共提供約一百九十個行程，全部均為半天或以上，詳情將會分兩批上載至旅發局網站，最快下月初出團。按旅發局安排，每間旅行平均可籌辦三次本地遊旅行團，並資助每位報團客人五百元，單計團費涉及一千萬元開支。根據最新防疫要求，參加本地團的旅客暫時毋須接種疫苗，但登上巴士及到訪景點時須使用「安心出行」；每團人數不可超過三十人。訪天際100 參觀農莊本報記者昨向有份參加活動的旅行社查詢，有職員透露行程包括到訪天際100的「5G科技館」和享用生蠔午餐，亦有職員預告會到沙田一間四星級酒店享用一頓自助餐、參觀農莊和鐵路博物館等，另一間旅行社則說會遊覽港島小區和乘搭摩天輪等。縱橫遊常務董事袁振寧表示，該旅行社已有一團獲批，行程包含一頓懷舊午餐和遊歷中上環區等。他說，近日客人「查詢量多番」，但本地遊的利潤較低，活動旨在令市民持續參與本地遊。旅發局總幹事程鼎一表示，首輪「賞你遊」反應良好，希望趁暑假將至推出新一輪活動，並增加名額，持續推動消費氣氛，讓業界為日後旅客重臨作準備。