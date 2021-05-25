菲傭染變種病毒 兩少主學校停課

本港昨天新增一宗新冠肺炎本地源頭不明個案，患者為前天公佈的菲律賓外傭，並帶有變種病毒；另有兩宗病毒量低的不確定個案，患者分別為菲傭及巴基斯坦籍地盤工。當局指這三個病例均有二十一日前的外遊史，有可能為復陽個案，亦有較大機會為輸入個案，但會當作本地個案處理。源頭不明 疑輸入居多新增本地源頭不明病例為一名四十六歲菲律賓外傭，她於今年二月初曾隨前僱主到巴基斯坦，於四月返港及完成檢疫，其後暫住在青衣大王下村三十一號，再遷往現僱主位於大角嘴維港灣第六座的住所。病人入院後採取的樣本呈陰性，抗體呈陽性，有機會屬輸入個案。由於她帶有N501Y變種病毒，維港灣第六座前晚被圍封強檢，沒有發現確診個案。該確診菲傭平日負責接送僱主的兩名小朋友，他們分別就讀優才書院小學部及民生書院幼稚園，兩校暫時停課。病人近日曾赴中西區海濱長廊—中環段，及環球商場。錄兩不確定個案 有外遊史另兩宗不確定個案，包括一名三十七歲菲律賓外傭，住馬鞍山大洞禾寮村，於三月底由菲律賓回港。另一名四十三歲巴基斯坦籍地盤工個案，住在葵涌石籬（二）邨石華樓，於三月中由巴基斯坦回港。兩人的病毒量低，當局需要再作跟進。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，三個個案均有二十一日前的外遊史，有可能為復陽個案，亦有較大機會為輸入個案。但她不知相關個案何時具傳染性、有否在港傳染予他人等，故會將個案當作本地個案處理。此外，就官涌疫苗接種中心一名護士初步確診，張竹君指個案帶有D614D病毒株，與其負責為市民接種的疫苗病毒株脗合，並非社區流行的D614G病毒株，懷疑涉及環境污染，病毒並無傳染性。此個案有待進行全基因排序，暫時不會列作確診。