獨自遠足男子失蹤 八仙嶺聯合大搜索

前日為天文台錄得本港有史以來最熱五月天，氣溫攝氏三十六點一度，一名男子卻離開馬鞍山住所，獨自到大埔八仙嶺行山，不料一去不返，家人擔心他遇危當晚報警。警方、消防及飛行服務隊直升機等多個部門，連日在八仙嶺一帶搜索，但至昨晚仍未尋回事主。行山失蹤事主陳璟輝（圖），三十三歲，本周日早上九時許離開馬鞍山鞍駿街住所。據了解，他曾向家人透露前往八仙嶺行山，並稱當日晚上約七時返家。至早上十一時許，他用手機向家人發送一張風景照片。據悉，照片在八仙嶺的仙姑峰路上所拍攝。至晚上十時許，家人未見其歸案及與他失去聯絡，遍尋不獲後，其母恐兒子遇意外報警。警方表示，在接獲一名女子報案指其子在八仙嶺行山失蹤後，警方及消防等救援人員接報後到八仙嶺一帶山頭通宵搜索。據悉，初步調查發現陳的WhatsApp最後上線時間為本周日中午十二時許。昨早消防員、民安隊及警方等在大埔洞梓童軍中心集合，攀山拯救專隊及搜索犬亦出動搜索失蹤事主，現場一度落起大雨。飛行服務隊直升機亦奉召前往八仙嶺一帶山峰上空盤旋搜索。至昨晚搜救人員仍未尋獲事主。人員搜救期間，陳母一度到場了解搜救進展，顯得憂心忡忡。身高一米六的陳璟輝，其親友事後亦於社交平台發文尋人，指他離家時身穿淺藍色背心、灰色短褲，並有一個綠色腰包。婦人弓洲對開潛水溺斃另外，一名愛好潛水四十九歲姓郭女子，前晚十時許，與丈夫及友人租船在西貢塔門對開弓洲潛水期間，在一處七米深水中懷疑遇溺昏迷，友人將她救起送上岸報警，救護員為其急救及送院，惜抵醫院終告不治。警方正就事件展開調查，了解事故原因。