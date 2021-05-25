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未有食肆登記D類營運

2021-05-25 列印
　　政府上月底以「疫苗氣泡」為基礎，有條件地放寬食肆的營運限制。食衞局副局長徐德義昨天透露，暫時未有食肆登記以D類運作模式營運，即員工須已接種兩劑疫苗再加十四日，顧客亦須已接種第一針；並只有四百五十三間食肆登記以C類運作模式營運，即員工須已接種第一劑疫苗。當局會再作內部討論及詢問食肆意見。

　　香港餐飲聯業協會會長黃家和向本報稱，初期不少食肆想先以C類運作模式營運，再升級至D類，卻發現措施比想像複雜，亦難以強迫員工打針。他指出，全港大部份食肆是中小型規模，平日約晚上十時關門，目前疫情及經濟環境，不急於放寬至最多六人一枱。



　　他坦言「疫苗氣泡」不太成功，業界考慮就食肆分區再與當局商討，呼籲政府多與業界溝通。

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