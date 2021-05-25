  • 2021年5月25日 星期二
  • 28º
  • 86%
熱門： 回港易爆眼少女大埔屋邨賀錦麗陳偉琪

日報新聞 > 港聞

馬會員工接種疫苗有賞

2021-05-25 列印
　　為鼓勵員工接種，馬會日前推出疫苗接種「支援計劃」，已完成接種的全職、臨時和月薪兼職員工 ，可申請最多三天有薪特別假期；時薪兼職員工完成接種後，亦可獲特別薪金津貼。馬會同時會為員工提供醫療諮詢支援，以評估他們是否適合接種。已接種的員工可獲額外的醫療和人壽保險保障。

　　各界正設法提高接種率，行政會議成員林健鋒指正與工商界商討，為已接種疫苗的市民提供優惠，如機票、海洋公園及昂坪360門票、酒店、商場及戲院等提供消費優惠或戲票。



　　商務及經濟發展局局長邱騰華指出，歡迎工商界推出優惠，鼓勵市民接種疫苗，政府過去亦多次強調接種疫苗是全球大趨勢，當局願與業界一同推廣。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd