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澳門消費券啟動金發放 將陸續收到到帳通知

2021-05-25 列印
　　香港的「五千元電子消費券」預計暑假才開始接受申請，但澳門已快過香港推出同類措施，昨日起向已登記的市民，發放「五千元電子消費券」啟動金。選擇以移動支付領取、並於上周四前登記的澳門市民，昨日陸續收到到帳通知；若選擇消費卡的居民，則需到一百七十六個指定服務地點拍卡領取。

  澳門的電子消費優惠計劃下周二正式實施，每名澳門永久居民及非永久居民可獲發五千元啟動金，每日最多用三百元，同時設有「立減額」，消費時會有七五折，最多可扣減三千元，兩者可同時使用。



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