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美股中段升220點

2021-05-25 列印
　　美國疫情放緩進，加上比特幣價稍回穩，美國股市本周首個交易日回升，杜指中段報三四四二八點，升二百二十點；納指則報一三六六八點，升一百九十七點。

　　滙控美國預託證券價格見四十九點○三港元，升零點一三港元；騰訊則見五百九十一點五六港元，升六點○六港元。



　　紐約期金報每盎司一千八百八十三點八美元，升七點一美元；約期油則報每桶六十五點三七美元，升一點七九美元。

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