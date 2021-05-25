10‧1未經批准集結案周五判刑

黎智英等十被告求情
十名被告依次為陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕和蔡耀昌一同承認組織未經批准集結罪；陳皓桓、李卓人、梁國雄和何俊仁另承認煽惑他人參與未經批准集結罪，吳文遠及蔡耀昌再承認一項明知而參與未經批准集結罪。
十名在柙被告昨早九時許先後出庭，控方續由大律師林芷瑩代表；辯方資深大律師夏偉志代表黎智英，資深大律師夏博義代表吳文遠，資深大律師潘熙和大律師黃宇逸代表梁國雄及陳皓桓，大律師吳宗鑾代表李卓人及何秀蘭，大律師布穎琪代表何俊仁、楊森及單仲偕，大律師潘定邦代表蔡耀昌。
辯方資深大律師夏偉志代表黎智英，夏指黎智英在案件中無突出角色，一直都站在帶領遊行的人群後面，從來沒有意圖參與暴力或破壞行為，案發時沒有刑事定罪紀錄，他沒有逃避責任，有勇氣面對刑責，亦相信在可預見將來，黎智英將一直被拘禁。
辯方求情指本案與多宗未經批准集結案時間相近，同出一源，希望法庭一貫判處何俊仁、楊森及單仲偕緩刑。另外指出《公安條例》涉案條文違憲，吳文遠放棄年收入逾二百萬金融工作，投身社民連，為基層爭取福祉，希望法庭量刑時考慮。
吳宗鑾代表李卓人及何秀蘭求情指，二人熱心助人，展示了強烈品格，何秀蘭十八年議會生涯中參與了約一百五十個屬下委員會工作，可謂最勤力議員。