10‧1未經批准集結案周五判刑

壹傳媒黎智英（圖）、前立法會議員李卓人、何俊仁及梁國雄等十名泛民主派人士前年國慶日在民陣申請遊行遭反對後，帶領群眾由銅鑼灣遊行至中環被控。十人開審前分別承認煽惑他人參與及組織未經批准集結等罪，法官胡雅文昨日在區域法院聽取求情，將於周五判刑。黎智英等十被告求情十名被告依次為陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕和蔡耀昌一同承認組織未經批准集結罪；陳皓桓、李卓人、梁國雄和何俊仁另承認煽惑他人參與未經批准集結罪，吳文遠及蔡耀昌再承認一項明知而參與未經批准集結罪。十名在柙被告昨早九時許先後出庭，控方續由大律師林芷瑩代表；辯方資深大律師夏偉志代表黎智英，資深大律師夏博義代表吳文遠，資深大律師潘熙和大律師黃宇逸代表梁國雄及陳皓桓，大律師吳宗鑾代表李卓人及何秀蘭，大律師布穎琪代表何俊仁、楊森及單仲偕，大律師潘定邦代表蔡耀昌。辯方資深大律師夏偉志代表黎智英，夏指黎智英在案件中無突出角色，一直都站在帶領遊行的人群後面，從來沒有意圖參與暴力或破壞行為，案發時沒有刑事定罪紀錄，他沒有逃避責任，有勇氣面對刑責，亦相信在可預見將來，黎智英將一直被拘禁。辯方求情指本案與多宗未經批准集結案時間相近，同出一源，希望法庭一貫判處何俊仁、楊森及單仲偕緩刑。另外指出《公安條例》涉案條文違憲，吳文遠放棄年收入逾二百萬金融工作，投身社民連，為基層爭取福祉，希望法庭量刑時考慮。吳宗鑾代表李卓人及何秀蘭求情指，二人熱心助人，展示了強烈品格，何秀蘭十八年議會生涯中參與了約一百五十個屬下委員會工作，可謂最勤力議員。