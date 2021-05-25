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男子墮海失蹤生死未卜 快艇﻿偷渡﻿﻿拘蛇頭及內地女﻿

2021-05-25 列印
■偷渡快艇被水警追截期間，兩男墮海一獲救一失蹤。
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　　三名內地男女前晚從內地駕乘快艇偷渡來港，駛至赤鱲角三跑地盤對開水域，被水警發現可疑追截期間，艇上兩名男子墮海，其中一人獲救送院，他與被截獲快艇上女子同涉偷渡被捕；但另一墮海男子則失蹤，生死未卜。

　　前晚近十一時，水警小艇隊人員巡經機場三跑工地以西對開海面時，發現兩男一女駕乘一艘快艇由內地進入本港水域，形迹可疑，立刻展開追截，其間快艇上兩名男子突然墮海，水警立刻上前救起其中一人，他腳部受傷獲送院，另一名男子則不知所終，快艇事後被截獲，艇上內地女子被捕。水警、消防處、海事處及飛行服務隊直升機，事後在附近一帶海面搜索墮海失蹤內地男子，但未有發現。



　　被捕獲救內地漢姓黎，三十五歲，同艇被捕內地女子姓莫，三十四歲。調查後黎疑為蛇頭，涉嫌非法入境及協助或教唆他人非法入境被捕，莫則涉嫌非法入境被捕。

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