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逾七成港人消費比疫前更務實

2021-05-25 列印
　　花旗銀行昨公佈「疫情前後消費模式與生活態度」調查，在三月於網上訪問超過一千二百人，月入為一點二萬或以上，指受疫情影響，整體受訪者每月開支減幅為一成三，即每月平均減少四千六百元。另有逾七成受訪者認為其消費比疫情前更務實；四成四受訪者說疫情結束後，購買非必需品時會更謹慎；只有二成二受訪者認為，其消費會在疫情後更寬鬆。

　　但市民形成新的消費習慣，有受訪者表示，每周至少進行兩至三次網上外賣點餐（佔四成八）、虛擬會議（佔四成七）及網上消費（佔三成三）；有六成九受訪者指，上年的網上消費額按年增加一成二。



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