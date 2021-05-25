  • 2021年5月25日 星期二
  • 28º
  • 86%
熱門： 回港易爆眼少女大埔屋邨賀錦麗陳偉琪

日報新聞 > 港聞

環保署兩年自願計劃 淘汰含微膠珠產品

2021-05-25 列印
■陳志剛指如果要立法規管，相信需要五年時間。
Previous Next

　　環保署將在今年推行自願淘汰含微膠珠的個人護理及化妝產品計劃約章，為期兩年。但有立法會議員要求當局直接立法規管，不少鄰近地區均已立法禁止銷售有關產品，擔心香港未來或成為「散貨場」。

　　這個兩年自願計劃，淘汰含微膠粒產品，包括停止生產、進口或銷售等。在立法會環境事務委員會上，民建聯議員葛珮帆指商人會按法例做事，「既然現時大部份產品都冇加入，對佢哋生意也沒甚麼影響，點解唔立法？」工聯會議員郭偉強更指：「呢份文件，很抱歉，我形容為『派膠』。」



　　環境保護署助理署長陳志剛指如果要立法例，業界又要遵守得到，亦要考慮如何執法等，相信需要五年時間，自願計劃的準備時間則可減至一年多。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd