  • 2021年5月25日 星期二
  • 28º
  • 86%
熱門： 回港易爆眼少女大埔屋邨賀錦麗陳偉琪

日報新聞 > 港聞

姊妹購虛擬貨幣被騙11萬元

2021-05-25 列印
　　葵涌一對姊妹花疑購買虛擬貨幣時被騙，損失十一萬元。警方表示，前晚九時許，一名二十四歲女子在葵涌邨住所報警，指她與二十二歲胞妹早前向一名男子支付約十一萬元，用作購買虛擬貨幣。但對方收款後要求兩姊妹再支付更多金額，兩人懷疑受騙報警求助。警方初步調查，案件列作以欺騙手段取得財產，交葵青警區刑事調查隊跟進，及追緝騙徒及兩姊妺損失現款下落，暫未有人被捕。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd