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加插未經編委批准內容 港台刪《議事論事》六四片段

2021-05-25 列印
　　港台再發生節目爭議。港台昨指編輯委員會早前決定《議事論事》內容，須關乎當前立法會事務，播出前須先得到編輯委員會批准，但上周五播出的一集，末段加插播放六四長跑的片段，內容與該集的討論事項或立法會當前議題無關，事前未經編輯委員會同意，港台會在重溫版本及網上版本刪除有關環節。

　　港台指會就有關涉嫌違反現行編輯管理機制的事宜進行調查，《議事論事》暫時由外聘製作團隊負責製作。港台強調並非不能播放有關六四或某些政治議題的內容，編輯委員會決定刪除有關片段，是因為製作團隊未有按現行編輯管理機制，先徵詢委員會的意見。



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