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房會三工廈研改劃公屋 可供4200單位

2021-05-25 列印
　　房委會昨天公佈重建轄下工廠大廈作公營房屋用途的可行性研究結果，觀塘業安、沙田穗輝和深水埗宏昌工廠大廈三幅用地作房屋發展，在技術上是可行，初步評估可在二○三一年提供約四千二百個單位。

　　第四幅即葵安工廠大廈用地雖存在環境上的限制，但作房屋發展技術上可行，可提供約六百個單位；但由於相關的葵涌分區計劃大綱草圖受司法覆核影響，未知何時開展項目。另外，屯門開泰和葵涌晉昇工廠大廈兩幅用地因有嚴重噪音、空氣質素和氣味問題，現階段不會作房屋發展。



　　房委會轄下商業樓宇小組委員會通過對受影響租戶的安排，包括發放特惠津貼，金額為十五個月的租金／暫准證費等。業安、穗輝、宏昌和葵安工廠大廈共涉及九百零三份租約和一份商舖租約。

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