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撞擊力逾八百公斤 廢車充當「咕o臣」卸力

2021-05-26 列印
　　男司機飛車落橋後起火竟大難不死，令人嘖嘖稱奇。機械工程師盧覺強形容這名司機十分幸運，他估計當時該私家車時速約七十公里，由橋面飛墮而下再壓落另一輛車上，撞擊力可以高達十八噸，司機承受超過八百公斤的撞擊力，一般性命難保。他估計，私家車墮橋後，幸而並非硬着陸，而是壓着另一輛廢置的私家車，該廢車仍有車胎，反彈力卸去部份撞擊力，司機才得以保命。

　　香港汽車會會長李耀培補充稱，私家車與貨車相撞後墮橋，估計當時私家車最高時速達七十至八十公里。而私家車墮橋後車身反轉，是不幸中之大幸，他解釋兩車以「車頂對車頂」的形式墜落，有如一個「咕o臣」緩衝了強大的衝擊力，加上司機繫上安全帶加強了保護，司機才不致受重創。

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