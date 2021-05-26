林鄭冀帶頭鼓勵接種疫苗 公僕將享有打針後假期

本港新冠疫苗接種率不足兩成，為鼓勵市民打針，特首林鄭月娥（圖）提出，政府考慮讓公務員打針後享有假期，亦考慮必須定期檢測的人士，打針後或可獲豁免檢測，包括前線公務員，以起帶頭作用。林鄭指出，政府給接種疫苗的誘因，在於政策，包括充足的疫苗供應、方便市民打針等，而下階段會考慮讓公務員打針後享有假期，稍後會向大家交代。同時，亦考慮必須定期檢測者，打針之後或獲豁免定期強檢，包括前線公務員。定期檢測者同受惠對於有意見要求政府以公帑吸引市民打針，她回應指，由私營機構或僱主提出經濟誘因會較好，若動用公帑，或會有反效果。她又指，若全港僱主想刺激消費，可以趁此機會鼓勵香港市民接種疫苗。香港中小型企業聯合會會長麥美儀向本報稱，中小企一直支持員工打針，願意向已打針的員工提供「疫苗假」等，如涉經濟誘因，認為應資助員工做體檢。她指出，僱主主要擔心若員工打針後出事，責任誰屬，故想與政府商討，有關事故能否納入勞保。香港經貿商會會長李秀恒亦認同應該由私營機構提出經濟誘因，形容若政府舉辦抽獎等活動鼓勵市民打針，有些「搞笑」。此外，政府公佈疫苗接種計劃將覆蓋持雙程證的內地居民、免遣返聲請人及獲聯合國難民署確認為難民的人士接種疫苗，合共約五萬三千人。政府指現時尚未使用的科興疫苗約一百零五萬劑，復必泰疫苗則約八十四萬劑，後者使用期限八月中屆滿，已與藥廠商討如何處理包括不予付運部份批次疫苗，或通過世衞捐予更需要的地方。