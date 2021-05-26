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逃疫監男子 疑染疫送將軍澳醫院

2021-05-26 列印
　　有傳媒報道，一名周日由紐西蘭抵港的男子，同日在指定酒店違反檢疫令後，被送往竹篙灣檢疫中心。該男子當晚逃出隔離營，在營外登上一部車離開。約二十二小時後，該男子才被警方尋回，送返隔離營，他一度再嘗試逃走。男子昨早因「懷疑染疫」，被送將軍澳醫院。

　　民安隊回覆傳媒指，竹篙灣檢疫中心職員周日晚上約十一時，發現一名檢疫人士離開其單位，該人士不理會人員勸阻並逃跑，然後登上一部停泊在中心外的私家車離開。事件已交由警方跟進。



  根據政府新聞處公佈的突發事件紀錄，昨早七時五十三分，竹篙灣檢疫中心召喚救護車，事件列作「疑似傳染病」。

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