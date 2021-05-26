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赴八仙嶺尋失蹤兒 七旬母扭傷腳

2021-05-26 列印
■陳的七旬母親不慎滑倒扭傷腳，送院治療。
赴八仙嶺尋失蹤兒 七旬母扭傷腳
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　　三十三歲男子陳璟輝（左圖）本周日獨自往大埔八仙嶺行山，失蹤三日，昨日仍未尋回。其雙親憂心如焚，昨晨十一時許，冒着狂風大雨登山尋找，並希望親自在現場獲得有關搜救人員的第一手資料。

　　其間，陳的七旬母親，不慎滑倒扭傷腳，由直升機送院治療。



　　昨日有消息傳出，在距仙姑峰三公里的黃嶺一帶，偵測到失蹤姓陳男子手機的衞星定位訊號，大批救援人員加緊在叢林中搜索，惜入黑後仍未有發現。

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