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美股中段跌26點

2021-05-26 列印
　　美國周二股市中段偏軟，杜指報三四三六七點，跌二十六點；納指則報一三六七○點，升九點。滙控美國預託證券價格見四十九點五二港元，升零點三二港元；騰訊則見六百一十點七五港元，升零點七五港元。紐約期金報每盎司一千八百九十一點八美元，升七點三美元。

　　摩根士丹利首席執行官James Gorman表示，市場已清楚看見物價上升，預料聯儲局將在今年底前開始縮減買債規模，明年初開始加息。



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