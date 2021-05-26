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斑蛾侵樹情況惡化 樹藝師促當局滅蟲

2021-05-26 列印
■當樹葉被斑蛾啃食，樹冠變禿，影響樹木健康生長。
■有樹藝師稱，蟲禍近年不斷惡化，促請當局滅蟲。
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　　在北區和元朗去年有大榕樹飽受朱紅毛斑蛾蟲害，大埔區區議員劉勇威指斑蛾侵蝕榕樹有南下趨勢，近日分別在大埔舊墟等發現該款幼蟲，主要牽涉細葉榕和垂葉榕。亦有樹藝師稱，蟲禍近年不斷惡化，「根本全港都有」，促請當局滅蟲。

　　劉勇威向本報說，去年初已在新界大西北爆發朱紅毛斑蛾蟲害，重災區包括上水、元朗和屯門等，近日分別在大埔舊墟翠怡街、太和邨及康樂園附近的榕樹發現其幼蟲蹤影，他說當樹葉被斑蛾啃食，樹冠變禿，難以進行光合作用，影響樹木健康生長，或衍生倒塌危機；形容大埔「正處於蟲害侵襲的最南線」。



　　退休樹藝師袁達成曾指自一八年颱風「山竹」發生後，多棵榕樹仍未恢復過來，令斑蛾乘虛而入。

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