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秀茂坪寶達邨被捕毒犯逃脫

2021-05-26 列印
　　秀茂坪發生走犯事件。警方昨日押解一名涉販毒男子返回其寶達邨住所搜屋期間，遭疑犯逃脫。大批警員事後在寶達邨附近搜捕，至晚上仍未尋回疑犯。

　　警方表示，前晚約八時，深水埗警區特別職務隊人員在海壇街及南昌街交界巡邏期間，截查一輛形迹可疑的士，在車上檢獲少量霹靂可卡因，車上一名二十五歲姓曹男乘客涉嫌販毒被捕。探員其後帶該男子返回其在秀茂坪寶達邨的住所調查，再檢獲少量霹靂可卡因、大麻草及一個電子磅，毒品市值約五萬七千元。警方調查期間疑犯逃脫，案件交由秀茂坪警區重案組第一隊跟進。



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