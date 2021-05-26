秀茂坪寶達邨被捕毒犯逃脫

愛的反面是恨。美國有一名女舞者和男友分手，傷心又氣憤的她，想起曾和男友赴韓國約會聖地首爾塔一同繫下愛情鎖，頓覺十分諷刺，於是決定搭飛機跨越9580公里前往首爾親自剪掉那把鎖，做個徹底的了結。居於洛杉磯的Kassie Yeung，在一九年曾和男友一同往韓國旅遊，兩人去了首爾塔繫下了專屬愛情鎖。時隔兩年，Kassie和男友分手，她不忿氣於是決定不遠千里再次飛往首爾，買了一把鉗子搭乘巴士、纜車去到首爾塔剪掉自己的那把愛情鎖。

2021-05-26