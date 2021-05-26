一九年六月，反修例示威者梁凌杰（見圖）在金鐘太古廣場墮樓身亡。三女兩男陪審團其後退庭商議近六小時後，一致裁定梁凌杰死於不幸。死因裁判官高偉雄總結案件時，對事件表示難過，並指雖然梁凌杰家人未有出席聆訊，仍希望他們能夠展開新生活。高官着陪審團考慮梁是否自殺時應考慮其意圖而非動機，例如參考其瀏覽紀錄等。高官續指，陪審團可考慮梁在六月十五日即案發當日前的計劃，但梁當日沒有說話或訊息表明自殺意圖。若梁有意圖自殺的可能性比其他可能性高，方可得出自殺結論。裁判官引述英國最高法院案例指，死因庭在考慮死者是否死於自殺時應考慮相對可能性，而非毫無合理疑點的舉證標準；相對可能性即考慮選項中哪一個可能性較高。有證供指梁爬出架外後一腳懸空，亦曾掙扎；另有片段指梁在墮下前曾望向地下，當時馬路亦放置氣墊，但與梁有一段距離。雖有證供指梁不配合救援，但他是否意會到地面上有氣墊；他以為可跌在氣墊上而選擇墮下。他會否因不想被捉住，想跳下去但因判斷錯誤而無法落在氣墊上，最終墜下行人路，便屬死於不幸。若陪審團認為梁並非死於自殺或不幸，便可考慮是否死於意外。三女兩男陪審團昨早十時十三分退庭商議裁決，經商議近六小時後，一致裁定梁凌杰死於不幸。陪審團建議警方和消防，所有企跳事件應統一由警方指揮處理，以免混淆；消防應考慮增購高空拯救的工具和裝置，包括適合香港使用、面積較小的安全氣墊。梁凌杰終年三十五歲。在死因庭九日的死因研訊中，死因庭傳召共二十五名證人作供，並讀出十五人的書面供辭，包括三名警方談判專家、七名參與救援的消防員和法醫等。