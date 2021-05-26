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李百全：《議事論事》製作團隊偏離編輯管理

2021-05-26 列印
　　港台《議事論事》最近一集片尾中，未經編輯委員會同意，加插六四長跑內容，其後，網上重溫版本有關片段已刪除。廣播處長李百全昨天在立法會指製作團隊涉嫌偏離編輯管理機制，將嚴肅跟進，如涉及不當使用公帑，會考慮追討賠償。李又指港台的編輯自主，是指管理層組成的編輯委員會作最終決定，並要求員工執行，並非指製作團隊「編輯自主」。

　　實政圓桌田北辰質疑港台一年用七千多萬元聘請合約員工，不符合成本效益。李百全指會找出符合成本效益方案。



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