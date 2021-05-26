實政圓桌田北辰質疑港台一年用七千多萬元聘請合約員工，不符合成本效益。李百全指會找出符合成本效益方案。
李百全：《議事論事》製作團隊偏離編輯管理
實政圓桌田北辰質疑港台一年用七千多萬元聘請合約員工，不符合成本效益。李百全指會找出符合成本效益方案。
砸中廢車後自焚 炮彈飛車墮20米橋 司機奇蹟生還
炮彈飛車直墮橋底再起火，司機竟然逃出死神魔掌。一輛私家車昨早在青葵公路行駛期間，疑天雨路滑跣胎，先與一部貨車相撞，餘勢不止，剷出天橋，飛墮二十米地面，砸中一輛廢置私家車車頂，然後自焚，司機自行爬出，逃...
2021-05-26
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河南跑手自稱「前六名中唯一生存者」遭圍攻
造成二十一死的甘肅白銀馬拉松事故中，來自河南濟源的跑手張小濤經歷生死時刻，但幸運地被一名牧民救起。他事後憶述事件經過，但因形容自己是「前六名中唯一生存者」，被大批網民批評是炫耀，承受巨大心理壓力，不得...
2021-05-26
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美女飛9580公里 親赴首爾剪情鎖
愛的反面是恨。美國有一名女舞者和男友分手，傷心又氣憤的她，想起曾和男友赴韓國約會聖地首爾塔一同繫下愛情鎖，頓覺十分諷刺，於是決定搭飛機跨越9580公里前往首爾親自剪掉那把鎖，做個徹底的了結。居於洛杉磯的Kassie Yeung，在一九年曾和男友一同往韓國旅遊，兩人去了首爾塔繫下了專屬愛情鎖。時隔兩年，Kassie和男友分手，她不忿氣於是決定不遠千里再次飛往首爾，買了一把鉗子搭乘巴士、纜車去到首爾塔剪掉自己的那把愛情鎖。
2021-05-26
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俯視開揚市景 灝畋峰高雅巨廳時尚亮麗
矗立於何文田山上的單幢豪宅灝畋峰，擁小學34名校網，放盤向來罕有，是次為大家推介放盤，面積1831方呎，3房2套房間隔，附連大露台，不但將九龍市景盡收眼底，視野更可及對岸，盡享繁華市海雙景。 ...
2021-05-26
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儲局官員放鴿 通脹憂慮緩和 美股反覆 杜指收市跌81點
美國聯儲局官員再為通脹憂慮降溫，加上美國半數成年人將完成接種新冠疫苗，美股早段表現反覆，三大指數早段向好後回落，中段重拾升勢。杜指曾升118點，高見34511點；納指曾升90點，報13751點；標普5...
2021-05-26
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爭霸戰 親征捧盃 老費魔高一丈
曼聯今晚歐霸決賽硬撼維拉利爾前夕，七十九歲傳奇領隊費格遜不但隨隊出征波蘭格但斯克能源體育場，更點名大讚中場般奴費南迪斯令球隊重拾魔性。得爺爵鼓勵，這名葡萄牙中場矢言要領軍擊沉黃色潛艇，捧起蘇斯克查執掌以來第一冠名留青史，紅魔客勝去馬。 （Now643、有線616、656、myTV Super303台周四凌晨3:00直播） 費格遜已經七十九歲，三年前更因腦出血緊急送院接受手術，不過周一意外地跟前曼聯行政總裁基爾隨隊飛往波蘭，無疑令紅魔士氣大增。費Sir更點名大讚般奴費南迪斯能夠撕破敵軍防線的傳球能力：「他的組織和攻擊能力，令曼聯重現近幾年都缺乏的魔性。」 讚B費「最有魔性」 ...
2021-05-26
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本地首試 MINI Electric 樂趣優先
最新空運抵港的MINI Electric，沒有任何譁眾數字，卻是一款駕駛樂趣爆燈的電動小車！文、圖：彭志揚作為MINI首款在港發售的電動車，其鋰電容量、續航力、性能輸出沒有任何「出位」數據，吸引是「一...
2021-05-21
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難忘深圳隔離期滿 黃宗澤吳卓羲出關抱泣
邵氏網劇《廉政狙擊》昨日舉行開鏡拜神儀式，黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）、胡定欣、王浩信、蔡思貝和譚俊彥等演員均有出席。邵氏和無線同期開拍廉署題材劇集「鬧雙胞」，蔡思貝和譚俊彥均有份演出，蔡思...
2021-05-26
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社論——打針加獎賞 勞資同得益
歐美多國的新冠疫苗接種計劃進度理想，接種率已經達到四、五成，人們感染率和死亡個案均大為減少，正走出疫情的黑暗隧道，盡頭光芒乍現。反觀香港，接種疫苗計劃踏入第四個月，接種率「龜速」增長，十六歲以上人口僅有約二成打了針，未能如歐美各國般擺脫疫情的困擾，港府昨天終於以身作則，透露正研究讓公務員打針後享有假期，而必須定期強檢人士若打針後，或可以豁免強檢，商界僱主是時候照辦煮碗，甚至提供其他獎賞，鼓勵僱員去打針。 全港約有二十萬公務員，連同各公營機構、半官方機構和法定團體，僱員人數更多，若政府給公僕享「打針假」，前述機構也應照樣推行，令官方的帶頭作用，盡量擴大效應，除了提升接種率外，...
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頭號目標——超趣季尾發威
每逢到了馬季中下旬，很多馬迷喜歡追捧一些未達標的下游馬房，貪其鬥志必堅。雖然筆者對此舉有保留，但這並非今次要說的話題，反而想研究當這些馬房贏夠數上岸後，在餘下賽事對其戰馬應抱甚麼態度。有些人認為下游馬...
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