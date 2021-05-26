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楊受成獲頒「卓越慈善領袖」

2021-05-26 列印
楊受成獲頒「卓越慈善領袖」
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　　英皇集團主席楊受成日前在青島陽成舉行的「第十八屆（2021）中國慈善榜」獲頒「年度卓越慈善領袖」殊榮，以表彰其充份發揮企業家精神，帶領整個英皇集團投身公益，承擔企業社會責任，在養老扶貧、人文關懷、人才培育和捐資抗疫等慈善領域均有突出貢獻。

　　因疫情影響，楊受成無法親赴領獎，大會安排楊受成通過網絡視頻向現場及網上直播的觀眾分享感言（圖）：「二○二一年，全國需要從根本上鞏固『脫貧攻堅』的成效。我們從二十多年前就已經開展養老事業，在湖北、河北、江蘇、廣西、香港等地方出資創辦多家老年中心，為老人提供善終服務。」中國慈善榜由《公益時報》社於二○○四年創立，《公益時報》由國家民政部主管，中國社會工作聯合會主辦。中國慈善榜是中國第一張記錄大額捐贈資料的榜單，本屆榜上的慈善家共有一百○五位，本年度「年度卓越慈善領袖」僅授予楊受成一人，以表彰其對慈善公益事業作出的卓越貢獻。



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