﻿船員乘客須打足兩針 郵輪公海遊七月啟航 推仿日泰景點吸客

多國疫情反彈，出門旅行仍是奢望，但港人在暑假可以一嚐「出境」滋味，參加郵輪公海遊。港府向公海遊開綠燈，最快七月底復辦，所有船員及登船港人須打兩針，船上載客量不得超出一半。消息一出，有郵輪公司率先宣佈七月復航，並設計特色主題郵輪公海團，船上部份空間會化作日本、泰國等虛擬景點，提供當地美食和娛樂，上船不止過「看海的日子」，還可以模擬往日本、泰國玩一轉。商經局局長邱騰華表示，由於郵輪公司需時準備各項防疫措施，預計最快七月底可復辦供港人參加的公海遊，即郵輪由本港出發，接載乘客到公海再折返，途中不會停泊任何港口。他指，單靠公海遊難以令旅遊業起死回生，但認為在現時趨勢下，可視作為一個恢復旅遊的起步。當局要求乘客須完成接種兩劑疫苗，身體不宜打針或十六歲以下人士可豁免，登船前四十八小時內須取得陰性檢測報告；同時要配合使用「安心出行」及由船公司提供的流動追蹤裝置，以提醒船上人士保持社交距離，如有需要，也可以協助追蹤緊密接觸者。中途不停泊港口此外，船上載客量不可多於五成；餐廳、戲院等設施的防疫規定跟香港岸上看齊；須有駐船醫護人員及可供隔離的空間；若在旅程中發現新型肺炎懷疑個案，郵輪須立即回程。即使郵輪駛出公海後不受本港法例規管，但邱騰華稱，會要求船公司承諾，如違反規定，營運資格將被暫停。以香港為母港的星夢郵輪宣佈，已經調配旗下的郵輪「雲頂夢號」於六月抵港，七月起正式營運，每周啟航三次，推出約兩至三晚的公海遊，更為港人推出早鳥推廣，雙人房兩晚一千一百八十八港元起，即日起接受公眾預訂。擬與美酒佳餚節合作星夢郵輪亦指，每次出航會接載約一千八百名乘客，另會安排約一千人登船工作，但不會揀選來自印度、菲律賓及尼泊爾的船員；船上部份區域亦會變成受港人歡迎的虛擬旅遊景點，例如日本、泰國等，並提供主題美食、表演和工作坊等，讓客人恍如去了日、泰遊玩一樣。據悉，星夢郵輪亦希望與旅發局合作，把年度盛事美酒佳餚節部份活動搬上郵輪，讓港人有更多元化的消遣活動。旅發局主席彭耀佳對復航表示歡迎，會推廣本地海上Staycation體驗，並向消費者宣傳郵輪最新的防疫措施，希望重建旅客信心，其後再對外推廣跨境旅遊。