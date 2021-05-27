42宗詐騙「防疫基金」 警連日行動拘13人

新冠肺炎疫情肆虐下，政府推出「防疫抗疫基金」資助計劃減輕受影響行業的財政負擔，有不法之徒竟藉此詐騙政府。警方早前經有關抗疫基金秘書處轉介，懷疑有四十二宗個案涉詐騙，共涉款一百七十三萬元，調查後過去兩日採取行動，搜查多處地點，共拘捕十三人。疫情下本港多個行業慘淡經營甚至結業，港島總區重案組總督察鍾志強（小圖左）指出，早前接獲防疫抗疫基金秘書處報案，指懷疑有人提交虛假資料及文件，申請防疫抗疫基金下向零售業及美容院、按摩院及派對房間發放的一次性資助。秘書處共轉介四十二個案件給警方調查，包括七個零售業資助申請及三十五個美容院、按摩院及派對房間的資助申請，企圖騙取一百七十三萬元資助，其中有六十二萬元已批出。騙徒扮美容業呃24萬鍾志強表示，其中單一最大金額詐騙為二十四萬元，涉案人是申請美容界別資助。警方經調查後發現部分申請人申報的業務地址於指定日期前，並無實質營運相關合資格的業務範圍，部分甚至從來沒有營運任何業務。港島總區重案組人員調查後，前日及昨日搜查全港多處地點，共拘捕十三人，包括五男八女，年齡介乎二十三至六十七歲，涉嫌詐騙及企圖詐騙被捕，並凍結十九萬元。據了解，被捕十三人涉嫌去年三月至今年一月向政府防疫抗疫基金申請資助，他們大多報稱為商人或無業；行動中，探員檢獲一批文件、電腦、手提電話及銀行記錄等，警方不排除稍後有更多人被捕。警方指出，政府推出的資助計劃，旨在減輕受疫情影響的行業的財政負擔，讓營運者可以繼續經營。對於有不法之徒以欺詐手段意圖騙取資助，警方會全面及深入調查，將犯案人士繩之於法。警方呼籲市民，不要因為一時貪念鋌而走險企圖騙取資助。根據法例，干犯欺詐罪及行使虛假文書罪，均屬嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判處十四年監禁。