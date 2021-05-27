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深圳七宗無症狀感染 五涉英變種

2021-05-27 列印
　　廣州新增至少四人感染新冠肺炎，其中一名七十四歲女病人，上周曾與早前驗出帶有印度變種病毒的女患者，同時在一食肆飲早茶，前者再傳染予三名親屬，包括同住在荔灣區的媳婦及孫兒，以及住在海珠區的侄女。深圳上周五起發現七名無症狀感染者，七宗個案均與鹽田區港口作業有關。當局對首五宗個案進行病毒基因排序，發現他們均帶有英國變種病毒，並高度同源，屬同一感染源或傳播鏈。

　　台灣疫情方面，單日新增三百零二宗本地個案，並有三百三十一宗校正個案，當中一百二十二宗源頭不明，另有多十一人病逝。



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