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再多一港人在深確診

2021-05-27 列印
　　衞生防護中心正調查一宗外地確診個案，涉及一名五十一歲男病人，本月八日前往深圳，周日確診，並被驗出帶有抗體。當日同行的十九歲女子，日前已確診，其病毒量低，亦帶有抗體。

　　中心日前公佈，該十九歲女病人年初在歐洲旅行，三月返港。她聲稱一月在歐洲曾經發燒，但未有接受檢測。中心暫時未知病人在香港或是歐洲時染疫，正就個案進行流行病學調查和接觸者追蹤。



　　輸入個案方面，一名二十七歲女子周一由阿聯酋抵港，同日發病，驗出帶有N501Y變種病毒。

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