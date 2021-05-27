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美股中段升42點

2021-05-27 列印
　　美國周三股市早段窄幅上落，科技股表現較好，杜指中段報三四三五四點，升四十二點；納指則報一三七三四點，升七十六點。

　　滙控美國預託證券價格見四十八點七九港元，跌零點三一港元；騰訊則見六百零八點三七港元，跌九點六三港元。紐約期金報每盎司一千九百零三點五美元，升五點五美元；紐約期油則報每桶六十五點九九美元，跌零點○八美元。



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