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工聯會倡設「疫苗假期」

2021-05-27 列印
　　政府日前透過，考慮讓已接種新冠疫苗的公務員享有假期。工聯會九龍東總幹事鄧家彪認為，僱員在接種疫苗當日及翌日可享有假期，毋須提供醫生紙，是合理安排。他建議，政府可在防疫條例下臨時立法，規定僱主要為已打針的員工提供假期。

　　自由黨黨魁鍾國斌亦表示，接種復必泰疫苗後的副作用較強，認同打針後需要休息，當局若設有「疫苗假期」確實起到有帶頭作用。他指市民均憂慮打針後的副作用，促政府發放更多疫苗相關的訊息，令公眾釋慮。



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