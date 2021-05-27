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港有二萬新冠隱性患者

2021-05-27 列印
■中大估算本港約二萬名新冠病毒隱性患者。
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　　中大醫學院研究估算本港約有二萬名新冠病毒隱性患者，並推算出本港九成九以上人口須接種疫苗方能得到保護。中大醫學院團隊於去年四月至今年四月，招募近四千二百名成年人參與研究，當中六人被驗出帶有新冠病毒抗體，比率為百分之零點一四。經統計學調整，推算出本港約有二萬新冠病毒隱性患者，佔香港整體人口約百分之零點三。中大醫學院微生物學系系主任陳基湘表示，研究結果顯示本港新冠病毒確診個案，與未被發現的隱性個案之比例為一比二，相比外國，香港出現隱性感染的機率是非常低，數據證明香港一直採取的防疫檢測、源頭追蹤及隔離措施均奏效，有效阻止病毒在社區擴散。

　　但陳基湘指出，本港感染率及疫苗接種率低，反映香港絕大部份人未有抗體保護，而香港鄰近地區疫情反覆，加上變種病毒肆虐，呼籲市民盡早打針，以減低感染風險。



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