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李慧琼前議助及義工賄選囚八月

2021-05-27 列印
■「海麗之友社」義工鄧奕梅賄選，被判囚八個月。資料圖片
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　　民建聯立法會議員李慧琼一名前議員助理王維霞及「海麗之友社」一名義工鄧奕梅，於一八年九龍西立法會補選中涉以福袋賄選，誘使他人投票予當時的民建聯候選人鄭泳舜。兩人昨在西九龍裁判法院分別被判囚八個月，即時入獄。

　　辯方律師求情時，希望法庭判處兩名被告緩刑，但裁判官許肇強不接納，指兩人早前否認控罪，但審訊後被定罪，顯示他們並沒悔意。



  鑒於立法會選舉可影響全港，兩名被告為了助選，向多名合資格選民提供誘因賄選，須判處即時監禁。法庭以九個月為量刑起點，但考慮到兩人初犯，且過去為同邨居民服務，扣減一個月刑期。

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