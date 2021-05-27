  • 2021年5月27日 星期四
  • 31º
  • 74%
熱門： 機票血月屯馬線深田恭子爆眼女

日報新聞 > 港聞

前濾水廠保安斬死同事 誤殺罪成今判刑

2021-05-27 列印
　　前沙田濾水廠保安員，三年前涉不滿剛入職五天的同事玩間尺及用錯筆等行為，忽然拳打同事以作教訓，同事報警時，被告從儲物櫃中取出柴刀，大呼：「剁X死你」，並向同事頭及頸椎狂斬致死，同事頭顱幾近完全脫離身體。被告否認一項謀殺罪，精神科醫生指被告出血性中風，而不少患者會有性格轉變，變得難以控制情緒。

　　四女三男的陪審團昨退庭商議近五小時後，以五比二大比數裁定被告謀殺罪脫，另以五比二大比數裁定他誤殺罪成，案件押後至今天早上十時半作求情及判刑。



  被告章美德，五十歲，被控於一八年八月五日在徑口路沙田濾水廠保安亭內，謀殺五十九歲死者吳崇禧。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd