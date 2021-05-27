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完善選舉制度料最快今表決

2021-05-27 列印
　　立法會就《完善選舉制度的條例草案》恢復二讀辯論，昨日傍晚休會，料最快今日表決。新民黨葉劉淑儀建議，政府應訂明立法會參選人的要求，例如須由服務議會的能力及時間，以吸納理性及有分析能力者，以杜絕「講金句鬧官員搏出鏡」的人，讓下屆議會有更高水平。

　　實政圓桌田北辰指，雖然地區直選減至二十席，但強調解決本港深層次矛盾比個人參政更重要，議員應以大局為重。民建聯議員張國鈞向傳媒指，民建聯日後會派更多人參選，將聚焦研究解決社會問題的政策。此外，非建制派議員鄭松泰指，選委會提名制度增加「入閘」難度，將反對草案。





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