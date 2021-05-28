﻿港相隔11月再三零 海洋公園研優惠谷針

本港疫情持續放緩，昨天沒有新增本地新冠肺炎確診個案，也沒有源頭不明病例，亦沒有輸入個案，達至「三零」狀況，是本港自去年六月中以來，相隔十一個月，再一次「零確診」，但暫有少於五宗初步確診個案。疫情開始受控，各界繼續「谷針」，建造業界展開外展打針服務，而海洋公園研誘因「谷針」，稍後公佈詳情。衞生防護中心公佈，早前被列作初步確診的官涌體育館社區疫苗接種中心女護士，其病毒樣本與新冠疫苗病毒株相若，而港大微生物學系進一步的基因分析亦錄得相同結果。中心再分析後，不將她列為確診個案。官涌女護士剔出確診個案中心又發現，首宗流入社區的帶變種病毒的印度裔男子及一名印尼抵港女子，與一名早被作輸入個案的菲律賓抵港男子有流行病學關連。三名病人抵港後均曾在尖沙咀華美達華麗酒店接受檢疫。這兩宗個案及其餘十宗與印裔男子有關的個案，會修正為與輸入個案有流行病學關連。各界亦加緊谷針。海洋公園主席劉鳴煒稱，對於近日有不同界別提出誘因，鼓勵市民打針，園方樂見及支持。海洋公園也有意向參與，稍後將公佈詳情。政府自本月中旬，向企業提供外展接種服務。醫護團隊昨天起一連兩日在啟德沐朗街的工地寫字樓，為中九龍幹線及啟德發展區的工地人員提供接種服務，昨天打復必泰疫苗，今天則打科興疫苗，預計兩日內為五百人打針。公務員事務局局長聶德權昨到場視察外展接種服務的情況。聶表示，打針既能保障員工的健康，亦讓企業的業務可繼續正常運作。政府正積極接觸不同業界、企業和團體，以更有效便利的形式為其員工打針。據統計，至今有逾七萬一千名工友及常駐工地人員打了第一針，相等於全港工友數目的一半，當中約四萬五千人已接種兩劑疫苗。樹仁鼓勵師生接種 可享假期此外，樹仁大學協理副校長張少強向師生發信，指大學支持大家接種新冠疫苗，學生和教職員在接種第一劑和第二劑疫苗後，都可以休息一天，不作缺席計算，而教職員的休假屬有薪假。